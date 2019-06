In occasione della mostra ‘L’Arte di salvare l’Arte’, in corso nella palazzina Gregoriana del Palazzo del Quirinale, e del 50esimo anniversario dell’Istituzione del Comando Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri, ai cui recuperi è appunto dedicata la mostra, la Rai ha presentato stasera nella sede dell’Archivio di Stato della Presidenza della Repubblica una sintesi del film documentario ‘Ladri di bellezza’, frutto di un’inchiesta giornalistica della trasmissione ‘Petrolio’ in onda su Rai1 e condotta da Duilio Giammaria. La presentazione è stata introdotta da Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica. “Questa è un’iniziativa di quelle che piacciono al Presidente Mattarella – ha sottolineato Grasso – perchè si mettono a sistema istituzioni diverse e si collabora per il bene comune, per dare un servizio ai cittadini”.

Fonte