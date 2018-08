Ladri a casa mia, uno scempio: lo sfogo di Diego della Palma

(Fotogramma)

‘La vita riserva sempre nuove sorprese. Questa non me l’aspettavo, ma tant’è’. E’ l’amaro post su Facebook con cui Diego dalla Palma – truccatore, scrittore, imprenditore e personaggio televisivo – denuncia di aver subito un furto nella sua villa nel vicentino. “Questi sono i resti della vetrata, frantumata da dei ladri – fa vedere nel filmato condiviso -, di fronte a uno scempio della propria casa, della propria intimità, non si sa che cosa dire e quindi io non ho parole”. “Voglio dire questo, sono convinto che non mi stiano sentendo i ladri, ma se per caso mi stanno sentendo – aggiunge senza lasciarsi andare alla rabbia -, vorrei capire perché portare via documenti di lavoro, frutto di impegno mio e di professionisti, oltre agli oggetti che hanno un’importanza relativa”. “E’ un momento difficile, ma passerà anche questo” conclude.