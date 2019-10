L’adolescente è in grado di autodeterminarsi e quindi deve poter scegliere se trascorrere del tempo nella casa dei genitori della persona con cui ha un legame sentimentale. E’ il principio sancito dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, che con un decreto (Giudice estensore Alessandra Gatto, Presidente Antonino Liberto Porracciolo) è intervenuto sul caso di una ragazza sedicenne, ospite da anni in una comunità , che ha chiesto ai servizi sociali di essere autorizzata dal tribunale a frequentare la famiglia del suo ragazzo, ormai divenuta per lei un vero e proprio punto di riferimento, nonostante il parere contrario di suo padre.

