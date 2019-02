L’Ad della Rai, Fabrizio Salini, ha chiamato stamattina i vertici di Raidue esprimendo forte irritazione per le affermazioni fatte da Fulvio Collovati a ‘Quelli che il calcio’ sulle valutazioni tattiche in tema calcistico delel donne. Salini – a quanto si è appreso – ha invitato a tenere sempre ben presente che Rai è un servizio pubblico e che il contratto di servizio ricorda esplicitamente all’articolo 9 che la Rai si impegna a promuovere la formazione tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni affinché in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne. Per questo l’ad Rai sta valutando la sospensione dell’opinionista.

Fonte