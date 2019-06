L’Accademia di Belle Arti di Frosinone approda ad AltaRoma. Sostenibilità e nuova ricerca tipologica sono il tema di #LRW Luxury re-wear, progetto del corso di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, che verrà presentato il 4 luglio, alle 13, nella Sala 1 del Pratibus District, in viale Angelico 52. Abiti nuovi, destrutturati e ricostruiti con un appeal fortemente artigianale rivivono nelle applicazioni, nei ricami, nei tagli che individuano nuovi modi d’uso. Giacche sartoriali si contaminano di nuovi dettagli in trama e ordito, camice ripetute creano abiti pret à porter, trench maschili diventano corpetti sagomati su gonne asimmetriche, interno come esterno, cuciture a vista, mix and much diventano concetti chiave per “tornare al futuro”.

Fonte