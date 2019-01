Un simbolo di Napoli sotto attacco. E il web si stringe in un abbraccio virtuale a Gino Sorbillo, costretto a chiudere la storica pizzeria nel cuore della città “per bomba”. Cinque anni dopo l’incendio che aveva coinvolto il locale, Sorbillo si trova ora a fare i conti con l’esplosione di questa notte. Ma non da solo. Dall’annuncio dell’esplosione, infatti, sono centinaia i commenti e le manifestazioni di solidarietà che si rincorrono sui social, dove tutti – dai semplici cittadini agli esponenti politici di spicco – stanno esprimendo tutta la vicinanza possibile al pizzaiolo, “orgoglio della città”. Perché la bomba non colpisce ‘solo’ la pizzeria, ma “è una ferita a Napoli, al suo centro storico alle sue tradizioni”.

