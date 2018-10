TOCCO, contatto, scambio: un abbraccio può essere molto di più. Oltre a rappresentare una manifestazione di affetto o di amore, infatti, può diventare un vero e proprio antidoto allo stress nel caso di un conflitto interpersonale, dato che riesce a mitigare le emozioni negative. A mostrarlo è uno studio condotto da un team di ricerca guidato dalla Carnegie Mellon University, che ha analizzato gli effetti degli abbracci fra una coppia dopo un diverbio. Così, uno dei gesti più naturali, messi in atto dalla nostra specie (e non solo) dall’alba dei tempi, potrebbe aiutare tuttora, anche in una società evoluta come la nostra, ad attenuare gli effetti negativi sperimentati in seguito ad un litigio. I

ABBRACCIO E OSSITOCINA

Già alcune

LO STUDIO

Dunque è risaputo che da un punto di vista fisiologico l’abbraccio può avere un ruolo importante. Generalmente, infatti, le persone che sono solite abbracciare gli altri con maggiore frequenza hanno anche una salute psico-fisica e relazioni migliori. Partendo da questi elementi, gli scienziati hanno ipotizzato che l’abbraccio possa agire come un vero e proprio “paracolpi” delle conseguenze negative associate allo stress psicologico che insorge dopo discussioni e liti. E questa ipotesi potrebbe avere importanti implicazioni per migliorare il benessere e la salute delle persone, una volta che si è consapevoli della validità, anche in termini scientifici, del potere dell’abbraccio. Per analizzare questi effetti, i ricercatori hanno coinvolto un campione di 200 coppie – lo studio e i risultati dunque per ora sono limitati a relazioni sentimentali fra adulti. I ricercatori hanno intervistato i partecipanti attraverso un questionario proposto ogni sera, per 14 giorni consecutivi, chiedendo loro informazioni su litigi, sugli abbracci ricevuti dal partner e sugli stati d’animo positivi o negativi.

I RISULTATI

Ricevere un abbraccio dal partner in un giorno in cui si è avuta una discussione è stato associato con un minore aumento delle emozioni negative e una minore riduzione delle emozioni positive: in pratica, dopo l’abbraccio le sensazioni sgradevoli vengono mitigate mentre quelle piacevoli leggermente potenziate. Inoltre, gli effetti benefici si protraggono nel tempo, dato che gli intervistati hanno riportato, il giorno successivo al litigio, una costante attenuazione del cattivo umore.

Anche se la ricerca deve essere confermata da altri studi, per comprendere le modalità con cui questo gesto può essere più efficace, il risultato – sottolineano gli autori – è in accordo con l’ipotesi che l’abbraccio possa fungere da scudo contro i cambiamenti negativi dell’umore durante i contrasti nelle relazioni interpersonali.