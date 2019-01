Alla scoperta di Nek, cantante, sex symbol, padre e autore di alcune delle più belle canzoni della storia della musica italiana.

Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, è uno dei cantanti più amati in Italia, che ha saputo regalare al mondo canzoni bellissime e hit intramontabili (Laura non c’è vi dice forse qualcosa?). La sua è stata una carriera ricca di soddisfazioni, e dopo il grande successo da solista il cantante ha intrapreso anche una nuova avventura in compagnia di Max Pezzali e Francesco Renga. Ma scopriamo di più sulla sua vita!

La biografia di Nek

Il cantante nasce a Sassuolo il 6 gennaio del 1972, e fin dai banchi di scuola è appassionatissimo di musica, che oltre all’inglese è (non a caso) la sua materia preferita. Per il resto, Filippo è uno studente nella media, o come ama definirsi lui, uno studente svogliato.

Non tutti sanno che dopo la scuola Nek lavorerà con il padre nei campi di Modena. Ma presto sentirà l’esigenza di dare un senso maggiore alla sua vita, e la strada la conosciamo tutti: la musica.

Il suo è un amore che comincia dai Police e da Sting, il suo artista preferito e fonte di ispirazione per il suo stile. Così comincerà con qualche cover band, poi con qualche brano suo, e alla fine arriverà il primo contratto, che lo porterà nel corso della sua carriera a vendere più di 10 milioni di dischi. Mica male, insomma…

La vita privata di Nek: moglie e figli

Bello, alto, con gli occhi azzurri e una voce intensa. Che Nek sia un sex symbol, oltre che un grande musicista e cantante, questo oramai è acclarato, sopratutto per quanto riguarda le sue numerosissime fan di sesso femminile. Purtroppo per loro, però, Nek non è single, e anzi è legato a sua moglie da un matrimonio sbocciato dopo ben 11 anni di relazione.

Nek e Patrizia Vacondio si sono conosciuti a Sassuolo, città natale del cantante, e fra loro è stato amore a prima vista. Il cantante ha raccontato di come, per conquistarla, non abbia dovuto far altro che sfoderare le sue armi migliori: la chitarra… e gli occhi azzurri! E alla fine lei «è caduta nel trappolone».

La coppia ha anche due figlie, Martina, che è nata da una precedente relazione di Patrizia, e Beatrice, figlia di Nek. Pensate che per lei il cantante ha scritto più di 50 canzoni!