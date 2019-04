Luca Laurenti: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante storica spalla nella conduzione di Paolo Bonolis.

Luca Laurenti non è solo un cantante da televisione, ma una voce brillante e molto particolare, tra le più autentiche del nostro pop. Purtroppo per lui, la sua carriera musicale è sempre rimasta ai margini, complice il clamoroso successo come spalla comica. Nonostante questo, rimane un artista più che rispettabile.

Ripercorriamo insieme i momenti salienti della sua carriera e scopriamo alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Luca Laurenti

Luca Laurenti è nato a Roma il 29 aprile 1963 sotto il segno del Toro. Dopo le prime apparizioni televisive negli anni Ottanta, e un’esperienza di un mese come animatore in un villaggio turistico, arriva al successo nel 1991 con Paolo Bonolis nel programma Urka!.

Il grande feeling tra i due li porta a diventare presto una delle coppie più amate della televisione italiana. I due lavorano insieme in numerosissimi programmi, tra cui ricordiamo Fantastica italiana, Miss Italia nel Mondo, Tira & Molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, Striscia la notizia, Il senso della vita, Fattore C, Avanti un altro e anche la 59esima edizione del Festival di Sanremo.

Ma oltre che spalla comica, Luca è anche e soprattutto un ottimo cantante pop. All’attivo a finora un solo album, Nudo nel mondo, pubblicato nel 1998. Da questo disco è tratto un brano di grande successo: Innamorarsi noi.

Oltre a questo tipo di canzoni, Luca è però famoso per aver cantanto anche le sigle di alcune trasmissioni cui ha preso parte, come quella di Tira e molla o quella di Ciao Darwin.

Negli ultimi anni la sua canzone più apprezzata è però quella cantata all’inizio di Avanti un altro, Ricordati che devi morire:

La vita privata di Luca Laurenti: moglie e figli

Luca Laurenti è sposato dal 1994 con Raffaella Ferrari, un’avvocatessa conosciuta grazie all’amico Paolo Bonolis. L’artista ha ammesso che all’inizio pensava ci fosse del tenero tra lei e Paolo, ma quando lui gli ha assicurato che era solo un’amica, ha pensato lui di farsi avanti. E ha avuto ragione.

Nel 1997 i due hanno dato vita ad Andrea, il loro primo e finora unico figlio.

7 curiosità sul cantante

-Luca Laurenti è alto 1 metro e 79.

-È cresciuto nel quartiere Aurelio di Roma.

-Ha suonato al pianobar per 11 anni.

-Durante il 59esimo Festival di Sanremo ha presentato un brano inedito, Sogni d’oro.

-Ha sofferto di depressione per un periodo della sua vita.

-Luca Laurenti è morto in un incidente con il paracadute? Ovviamente no, anche se per qualche ora questa notizia aveva fatto tremare i polsi a tutti i suoi fan.

-Su Instagram Luca Laurenti ha un account da oltre 210mila follower.

Di seguito la Bucatini Disco Dance, uno dei successi di Luca Laurenti e Paolo Bonolis:

