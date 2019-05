Samuel Heron: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper lanciato dall’etichetta discografica di Fedez.

Samuel Heron è uno dei personaggi più particolari della scena hip hop italiana. Il motivo? Semplice: prima ancora che rapper è un ballerino. Non proprio una consuetudine tra i big di questo genere.

Ma sulla sua vita privata e la sua carriera ci sono molte altre cose da conoscere. Scopriamo insieme alcune curiosità su questo artista di grande talento.

Chi è Samuel Heron

Nato nel 1991 a La Spezia, Samuel Costa si appassiona nel 2002 alla danza, o melgio alla breakdance. Ballerino provetto, partecipa a diverse tournée e competizioni internazionali.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Samuel-Heron-234876486893624

Solo nel 2016 decide di passare dal ballo alla musica. Insieme all’amico Mike24 si trasferisce a Milano: nascono i Bushwaka, un duo che attira subito le attenzioni della scena hip hop meneghina. A decidere di puntare su di loro è la nascente etichetta Newtopia di Fedez e J-Ax.

Ma le cose non vanno come credono, e ben presto decidono scioglersi per puntare su carriere individuali. Nel 2017 pubblica sette singoli, tutti accompagnati da sue coreografie straordinarie. Il più famoso di questi singoli è Illegale:

La cosa che contraddistingue il suo rap da quello di altri artisti italiani è il fatto che le sue canzoni siano sempre molto ballabili. Non a caso, prende spunto spesso dall’afrotrap e dalla dub.

Nel 2019 ha pubblicato un nuovo album, Triste, al cui interno compaiono collaborazioni anche con Lodo de Lo Stato Sociale e Tony Effe della Dark Polo Gang.

Le curiosità sul rapper

-Il suo nome d’arte è frutto dell’unione del suo nome di battesimo e quello di Gil Scott-Heron, poeta e jazzista ritenuto tra i precursorsi della scena hip hop.

-Come ballerino il suo genere era il New Style.

-Uno dei suoi grandi amici è Ghali.

-Su Instagram Samuel Heron ha un account ufficiale da oltre 170mila follower.

Di seguito il video di Bella, una delle canzoni di Samuel Heron più apprezzate:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Samuel-Heron-234876486893624