James Blunt: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore di High.

James Blunt non è una delle tante meteore che si sono affacciate nella storia della musica. Cantautore inglese capace di unire una ricerca melodica efficace ad arrangiamenti semplici ma non banali, è esploso nei primi anni Duemila costruendosi una nutrita cerchia di fan fedelissimi e arrivando a vendere oltre 20 milioni di album.

Scopriamo qualcosa in più sulla carriera di questo talentuoso artista inglese.

Chi è James Blunt

James Hillier Blount è nato il 22 febbraio 1974 a Tidwort, in Inghilterra, sotto il segno dei Pesci. Dopo gli studi liceali abbandona l’università per unirsi alla Royal Military Academy Sandhurst nel 1998, con l’intenzione di seguire le orme del padre, colonnello dell’Army Air Corps.

Resta tra le fila dell’esercito per sei anni. Quindi nel 2004 grazie all’interessamento di Linda Perry firma un contrtto per la Custard Records. Esordisce con il singolo High, ottenendo subito un grande successo:

Il suo più grande successo in questi primi anni di carriera è però You’re Beautiful, una splendida ballata pop che raggiunge la testa della classifica nel Regno Unito, trascinando con sé anche l’album Back to Bedlam, capace addirittura di scalzare il celebre X&Y dei Coldplay.

La fama di Blunt si espande nel resto d’Europa, Italia compresa. Grazie a questo disco, James conquista 2 Brit Award, 2 MTV Video Music Award, un MTV Europe Music Award e ben 5 nomination ai Grammy. Niente male per un esordiente!

Nel 2007 lancia il suo secondo album instudio, che ottiene un ottimo riscontro di vendite anche grazie al fortunato singolo 1973:

Sono gli anni dell’apice della carriera di James, che dà comunque alle stampe in seguito altri tre album: Some Kind of Trouble del 2010, Moon Landing del 2013 e The Afterlove del 2017. L’artista non riesce però a raggiungere i fasti di un tempo, complice un cambiamento radicale nell’industria discografica con l’avvento del digitale.

La vita privata di James Blunt: moglie e figlio

Da diversi anni ormai James Blunt vive a Ibiza, nella sua villa da oltre 2 milioni di euro di valore. Oltre alla splendida casa alle Baleari, l’artista possiede un’abitazione (e un ristorante) anche a Verbier, piccolo comune della Svizzera francese.

Dal 2014 è sposato con Sofia Wellesley, un avvocato di Londra. I due hanno avuto un figlio di cui non si conosce il nome.

8 curiosità su James Blunt

-James Blunt è alto 1 metro 73.

-Suona diversi strumenti: pianoforte, chitarra, organetto e mellotron.

-Durante un’operazione della guerra in Kosovo ha scritto il brano No Bravery.

-Ha dichiarato di aver sventato una potenziale terza guerra mondiale rifiutandosi di sopraffare un contingente di soldati russi nel 1999.

-In Back to Bedlam è presente un brano dedicato a Jim Morrison, So Long, Jimmy.

-Nel 2009 ha inciso con Laura Pausini Primavera in anticipo.

-Chi è Simona, la donna citata da James Blunt in 1973? Una donna incontrata al Pacha, il club ispanico che ha ispirato il brano.

-Su Instagram James Blunt ha un account ufficiale da oltre 475mila follower.

Di seguito il duetto tra i Lost Frequencies e James Blunt, Melody:

