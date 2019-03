Adam Levine: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante dei Maroon 5, la celebre band di hit come Girls Like You.

Adam Levine è la guida musicale, e non solo, dei Maroon 5. Un frontman che sa fare tutto, che vanta una voce fina e incisiva, un carisma eccezionale e anche un aspetto gradevole, che nel mondo del pop non guasta.

Andiamo a scoprire qualcosa di più sugli inizi di carriera di questo straordinario artista e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Adam Levine

Adam Noah Levine è nato a Los Angeles il 18 marzo 1979 sotto il segno dei Pesci. Durante gli anni della scuola conosce Jesse Carmichael, Mickey Madden e Ryan Dusick. Con loro fond ai Kara’s Flowers.

La band, che suona un alternative rock di chiara derivazione grunge, inizia nella seconda metà a farsi conoscere in California, ma il loro album di debutto, The Fourth World, pubblicato nel 1997, non riscuote successo.

Adam Levine dei Maroon 5

Nel 1999 la band, dopo due anni di pausa, si riunisce cambiando nome in Maroon 5. Le sonorità del gruppo cambiano drasticamente, e confluiscono nel 2002 in un primo album di straordinario impatto nel mondo della musica americana: Songs About Jane.

Da questo disco vengono estratte hit famose in tutto il mondo come This Love e She Will Be Loved:

Sulla scia del primo successo, lanciano nel 2007 un secondo album, It Won’t Be Soon Before Long, nel quale trova spazio anche un bel duetto con Rihanna in If I Never See Your Face Again. Il terzo lavoro esce nel 2010 e viene trascinato dal singolo Moves Like Jagger.

Con gli anni le sonorità del gruppo sono cambiate, evolvendosi album dopo album, e passando dall’alternative rock delle origini a un pop elettronico mai banale, come si può evincere da brani come Sugar del 2015 o la più recente Girls Like You:

Come solista Adam ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti quali Kanye West e Alicia Keys. Nel 2010 ha partecipato anche come cantante nel brano Gotten dell’album Slash dell’omonimo chitarrista dei Guns N’ Roses.

La vita privata di Adam Levine: moglie e figlie

Il cantante dei Maroon 5 ha avuto una relazione con l’attrice Jessica Simpson dal 2004 al 2006. Dopo un breve flirt con la tennista Maria Sharapova, ha iniziato una relazione con la modella Anne V, prima di trovare il grand eamroe in Behati Prinsloo nel 2012.

Dopo una breve pausa, i due si sono sposati nel mese di luglio del 2014. Per ora Behati e Adam Levine hanno due figli: Dusty Rose, nata il 21 settembre 2016, e Gio Grace, nata il 15 febbraio 2018.

9 curiosità su Adam Levine

-Adam Levine è alto 1 metro e 82.

-La sua famiglia è ebrea.

-A The Voice Adam Levine è stato coach dal 2011 in America.

-Come imprenditore ha lanciato la linea di profumi Adam Levine nel 2013.

-Possiede la casa discografica 222 Records.

-Ha ottenuto nel 2016 una stella Hollywood Walk of Fame.

-Ha partecipato alla canzone We Are the World con altri grandi artisti americani per raccogliere fondi destinati alle vittime del terremoto di Haiti del 2010.

-Ha dichiarato che uno dei segreti del suo fisico e delle sue prestazioni a letto è lo yoga.

-Su Instagram Adam Levine ha un account ufficiale da oltre 12 milioni di follower.

Di seguito il video di Sugar dei Maroon 5: