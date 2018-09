I due conduttori de La Vita In Diretta quest’anno non sembrerebbero andare molto d’accordo ed a distanza di qualche settimana dalla pessima battuta di Tiberio Timperi (in cui sostanzialmente le ha dato della raccomandata), Francesca Fialdini ne ha parlato a Grazia.



La Vita In Diretta – i precedenti

“Arrivare a pretendere in diretta le scuse da un collega, anziché ignorare l’accaduto, non è stato facile” – ha sbottato la Fialdini, volto super confermato al timone de, “Dobbiamo dire chiaro e tondo a chi ascolta che le donne in tv, e altrove, non fanno carriera prendendo scorciatoie. È arrivato il momento di valorizzarci, di sottolineare le competenze e le fatiche di tutti i giorni, di lottare contro gli stereotipi e le categorizzazioni. Solo così possiamo sperare di cambiare le cose. Purtroppo si parla di noi donne attraverso i cliché: la mora, la bionda, la dolce. La verità è che la nostra rappresentazione continua a passare attraverso stereotipi senza fondamento”.

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sono però in grande compagnia: sono molteplici, infatti, i programmi condotti in coppia in cui i conduttori non si stanno simpatici. Vogliamo davvero dimenticarci della diatriba fra Magalli e la Volpe o i più recenti screzi nati a Mattino Cinque?