La Vita in Diretta quest’anno ha faticato (e neanche poco) contro il competitor di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque, che è sempre uscito vincente dalla sfida dello share dopo una prima settimana di tentennamenti dovuta – secondo la conduttrice – al clima estivo che vedeva il suo pubblico ancora al mare.

Gli ascolti bassi e le incomprensioni fra i due conduttori (come dimenticarsi degli scontri fra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi) avrebbero convinto la direttrice di Rai Uno a fare un cambiamento drastico non rinnovando ai due il contratto.

Al loro posto, secondo quanto scritto da Spray News e riportato da Bubino Blog, potrebbero arrivare Paola Ferrari (storico volto di Rai Sport, Novantesimo Minuto, La Domenica Sportiva e degli speciali di Champions League) e addirittura – e qui sarebbe il colpaccio – Massimo Giletti, che sarebbe pronto a lasciare La 7 per tornare da Mamma Rai.

“Da fonti accreditate vicine a Viale Mazzini starebbe emergendo con insistenza il nome di Paola Ferrari. La 58enne giornalista milanese è stata anchorwoman del Tg2 e di Rai Sport […] Le medesime fonti sostengono che al fianco della Ferrari, Teresa De Santis avrebbe in mente un colpaccio clamoroso, cioè Massimo Giletti, dato in uscita da La7. Per il momento non c’è ancora stato un contatto diretto ma pare che per convincerlo a tornare sia pronta anche una striscia di informazione serale”.

Vi ricordo che Massimo Giletti decise di approdare su La 7 con lo show Non è l’Arena non appena fu cacciato (ingiustamente) dalla domenica di Rai Uno per far spazio al duo delle sorelle Parodi.

Riuscirà la direttrice di Rai Uno a convincerlo a tornare in Rai per La Vita in Diretta al fianco di Paola Ferrari?