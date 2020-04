ROMA – Oggi è “il giorno del grande silenzio”, “l’ora più buia”. Papa Francesco lo dice nel corso della veglia pasquale, in una San Pietro ancora una volta deserta per la pandemia di coronavirus. Il Papa traccia un parallelo tra lo stato d’animo dell’umanità di oggi e quello delle donne alla vigilia della Resurrezione.

Basilica di San Pietro, la veglia pasquale di papa Francesco in riproduzione….

Veglia pasquale, papa Francesco: “Basta guerra, commercio di armi, aborti” in riproduzione….

“Possiamo specchiarci nei sentimenti delle donne in quel giorno”, dice, “Come noi, avevano negli occhi il dramma della sofferenza, di una tragedia inattesa accaduta troppo in fretta. Avevano visto la morte e avevano la morte nel cuore. Al dolore si accompagnava la paura: avrebbero fatto anche loro la stessa fine del Maestro? E poi i timori per il futuro, tutto da ricostruire. La memoria ferita, la speranza soffocata. Per loro era l’ora più buia, come per noi”.

rep





Il Pontefice chiede ai fedeli di privilegiare sempre la vita. “In ogni regione di quell’umanità a cui apparteniamo e che ci appartiene, perché tutti siamo fratelli e sorelle, portiamo il canto della vita! Mettiamo a tacere le grida di morte, basta guerre! Si fermino la produzione e il commercio delle armi, perché di pane e non di fucili abbiamo bisogno. Cessino gli aborti, che uccidono la vita innocente. Si aprano i cuori di chi ha, per riempire le mani vuote di chi è privo del necessario”, ha detto il Papa.

“Ecco l’annuncio pasquale, annuncio di speranza”, ha aggiunto nell’omelia. “Che bello essere cristiani che consolano, che portano i pesi degli altri, che incoraggiano: annunciatori di vita in tempo di morte!”, ha aggiunto. “Abbiamo bisogno di riprendere il cammino, ricordandoci che nasciamo e rinasciamo da una chiamata gratuita d’amore – ha concluso Francesco -. Questo è il punto da cui ripartire sempre, soprattutto nelle crisi, nei tempi di prova”.





Fonte