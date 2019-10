Tra Carlo ed Enrico Vanzina c’era soltanto una “frequentazione professionale. E poi si vedevano da Malagò per guardare la partita della Roma. Carlo era una persona talmente riservata che mai avrebbe voluto che la sua intimità nella sofferenza e nel dolore finisse alla mercé di tutti. Così come non meritava di essere raccontato come un uomo inseguito dal fisco, lui che ha fatto più di 60 film e ci ha lasciati in totale serenità economica”. A parlare così in un’intervista concessa al Corriere della Sera è Lisa Melidoni, la vedova di Carlo Vanzina scomparso nel luglio del 2018 a 67 anni.

