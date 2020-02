Domani ricorre “il settimo mese del barbaro assassinio di mio marito Mario, credente, valoroso Carabiniere, che aveva dedicato la propria vita cristiana al servizio del prossimo e in particolare degli ultimi, assassinio che non può e non deve restare impunito. La nostra storia di giovani sposi, stroncata da mani criminali, ha commosso il mondo, ha scosso le coscienze e turbato la serenità delle tante persone umili, semplici, che sperano nella provvidenza come sperava l’amatissimo Mario, persone che debbono competere ogni giorno con una minoranza che tende ad avvelenare la società con efferati delitti”. E’ quanto afferma Rosa Maria Esilio, vedova del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio scorso da 11 coltellate nel quartiere Prati, a Roma.

