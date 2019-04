È in arrivo su Sky Q la nuova sezione Bambini completamente rinnovata per permettere ai bimbi di scoprire tutti i loro contenuti in modo più intuitivo e divertente. In più, grazie alla Modalità bambini, una nuova funzionalità attivabile tramite Pin, i piccoli potranno navigare liberamente all’interno dell’area a loro dedicata e scegliere i programmi preferiti in modo ancora più sicuro. Sky rinnova quindi il suo impegno per i più piccoli e le loro famiglie, e nelle prossime settimane arricchirà anche l’app Sky Kids di numerosi giochi. Altre novità sono attese per i mesi successivi. Sin dal 2003, Sky – in collaborazione con i maggiori editori televisivi in Italia – ha proposto ai bambini contenuti sicuri e di qualità, assicurando ai genitori strumenti di controllo semplici ed efficaci. Sky ha infatti ospitato da sempre un’ampia offerta dedicata a bambini e ragazzi, introducendo anche il Parental Control per bloccare i contenuti non adatti e tutelare la loro esperienza di visione.

