“Tesoro, cosa hai studiato?”. L’imprenditore ed economista Alberto Forchielli si rivolge così alla giovane precaria Francesca Sardella con due lauree e un Master nel curriculum nello studio di ‘Non è l’Arena’ su La7 . La trasmissione era sul tema ‘Reddito di cittadinanza’. “Scienze Politiche con specializzazione in Relazioni Internazionali. Parlo anche correntemente due lingue straniere” risponde lei scatenando il putiferio. “Ho passato anni a dire ai ragazzi di non studiare Scienze Politiche e Giurisprudenza perché restano a casa: leggi il mio libro – conclude Forchielli -. Ho speso anni a spiegare ai giovani di non iscriversi a quella facoltà. Non so cosa farci, non ti posso aiutare”.

Fonte