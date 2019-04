View this post on Instagram

Non manca più tanto al 3 maggio, giorno in cui finalmente uscirà La terra sotto i piedi. Da oggi però con la possibilità di pre-acquistare il disco succedono due cose: la prima, che chi lo farà si troverà immediatamente in possesso dei 6 brani già pubblicati, e cioè Complimenti ignoranti, Tempi modesti, Argentovivo, Blitz gerontoiatrico, Prima che e L’ultimo desiderio. La seconda, che qualcosa in più del disco si comincia a scoprire, ad esempio la tracklist dei 14 brani. E non è solo un freddo elenco, come può legittimamente sembrare, bensì il frutto di un lavoro difficile, appassionato, meticoloso.. Forse un po’ anacronistico visto quanto è cambiato il modo in cui tutti fruiamo della musica..ma io continuo a pensare un album come una cosa che ha un inizio e una fine, e in mezzo un lungo e – spero – immaginifico viaggio da fare insieme. Perciò, visto che la partenza è fra due settimane, oggi è il giorno per fare i biglietti..e preparare le valigie. Andiamo? Link nelle stories Grazie, come sempre, a @paolo.de.francesco #laterrasottoipiedi #danielesilvestri #preorder #dsNr9 #nuovoalbum