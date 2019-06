Elisa, Secret Diaries: copertina e tracklist del nuovo EP in lingua inglese della cantante di Monfalcone.

Dopo Diari aperti, Elisa è pronta a lanciare Secret Diaries. Questo nuovo piccolo regalo ai fan è un EP composto da quattro pezzi inediti in lingua inglese più un quinto brano già presente, ma in italiano, nell’ultimo album dell’artista: Feeling This Way / Con te mi sento così.

Andiamo a scoprire la tracklist e la data di uscita del nuovo lavoro della cantatne di Monfalcone, l’ennesimo capitolo di una carriera straordinaria, a un anno dall’uscita dell’ultimo album.

Elisa, Secret Diaries: la tracklist e la copertina

Ad annunciare questa nuova uscita è stata la stessa Elisa sui suoi social. L’artista si è detta “mega ultra felice” di ufficializzare la pubblicazione del nuovo EP. Spiega nella caption del suo post: “Sono brani fatti in casa, poco prodotti, non sono passati per molte mani e molti studi. Li ascolterete così come li ascolto io nelle mie cuffie quando sono ancora dei demo… Volevo condividerli così come sono, senza togliere e senza aggiungere niente alla realtà“.

La data di uscita è il 7 giugno 2019. Di seguito la tracklist e la cover pubblicata su Instagram:

1 – Feeling This Way

2 – You Don’t Love Me Like I Do

3 – I Don’t Do Neverminds

4 – My America

5 – A Parallel World

Il tour 2019 di Elisa

Dopo aver concluso il tour nei teatri, ieri la cantante di Monfalcone aveva reso note le prime date del nuovo tour nei palazzetti che la vedrà protagonista sul finire dell’anno.

Un nuovo giro di concerti in location grandi per poter contenere tutti i suoi numerosissimi fan. Forse non ci sarà la magia delle esibizioni nei teatri, luoghi intimi di pura arte che tanto si addicono alla voce melodiosa della Toffoli. Ma da una big come lei bisogna ‘pretendere’ anche contesti degni della propria grandezza.