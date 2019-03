Fabrizio Moro, Figli di nessuno: in arrivo il nuovo album del cantautore romano, che ha già svelato la cover e la tracklist.

Giorno dopo giorno, Fabrizio Moro rilascia sempre più dettagli sul suo nuovo lavoro discografico, in uscita il 12 aprile. Dopo aver lanciato il primo singolo, Ho bisogno di credere, con tanto di video già cliccatissimo su YouTube, l’artista romano ha rivelato la tracklist integrale del suo decimo album in studio.

Andiamo a scoprire insieme i titoli di queste nuove canzoni e la copertina dell’ultimo lavoro del cantante che ha vinto Sanremo nel 2018 con Ermal Meta e il brano Non mi avete fatto niente.

Fabrizio Moro, Figli di nessuno: la tracklist

Non sappiamo ancora se all’interno di questo nuovo lavoro ci siano delle collaborazioni, ma intanto Moro ha voluto ufficializzare la tracklist, rendendo noti i titoli degli 11 brani inediti:

1 – Figli di nessuno

2 – Filo d’erba

3 – Quasi

4 – Ho bisogno di credere

5 – Arresto cardiaco

6 – Come te

7 – Non mi sta bene niente

8 – Me’ nnamoravo de te

9 – Per me

10 – #A

11 – Quando ti stringo forte

Fabrizio Moro

Figli di nessuno: la copertina

Con Figli di nessuno, Fabrizio Moro torna sulle scene a due anni di distanza dall’ultimo disco di inediti, Pace. Nel 2018 L’artista aveva infatti pubblicato ‘solo’ una raccolta, Parole, rumori e anni.

Per l’uscita di questo nuovo lavoro il cantautore aveva rivelato sui social di essere particolarmente in ansia, ma il successo avuto dal singolo Ho bisogno di credere lo ha tranquillizzato: “Vi ringrazio per tutte le parole che mi avete dedicato, migliaia di messaggi carichi di stima e affetto nei miei confronti… non posso rispondere a tutti, ma ci tengo a farvi sapere che siete riusciti a sciogliere l’ansia che mi attanagliava i pensieri prima di questo nuovo debutto“.

Non resta ora che attendere l’uscita dell’album per capire se anche il resto della tracklist sarà apprezzata dai fan quanto il primo singolo. In attesa di scoprirlo, ecco la foto della copertina del disco: