Liberato: la tracklist e la copertina dell’album del rapper napoletano dall’identità segreta.

Si è fatto attendere più del dovuto, ma alla fine anche questo 9 maggio Liberato ha regalato una sorpresa ai propri fan: è uscito il suo album, intitolato semplicemente Liberato.

Un annuncio che arriva due anni dopo quel 9 maggio che diede inizio alla sua storia. Una storia fatta di misteri, enigmi, ipotesi e musica. Andiamo a scoprire insieme tutti i segreti di questo nuovo lavoro del rapper partenopeo.

Liberato: la tracklist del nuovo album

Per avere l’annuncio i fan hanno dovuto aspettare quasi la mezzanotte, quando sull’account Instagram dell’artista è comparso un fermoimmagine di un video con una didascalia che rimandava a un link in bio.

Il collegamento ci porta a una playlist su YouTube che raccoglie cinque video di canzoni inedite, tutte etichettate sotto il titolo Capri Rendez-Vous. Si tratta di una videoserie scritta e diretta da Francesco Lettieri, e i cinque brani rappresentano la chiusura del primo album di Liberato, che comprende al suo interno anche tutti i singoli degli ultimi due anni, come Nove maggio e Je te voglio bene assaje.

Questa la tracklist integrale del primo lavoro del rapper:

1 – Nove maggio

2 – Intostreet

3 – Je te voglio bene assaje

4 – Oi Marì

5 – Gaiola

6 – Tu me faje ascì pazz’

7 – Guagliò

8 – Me staje appennenn’ amò

9 – Nunn’a voglio ‘ncuntrà

10 – Niente

11 – Tu t’e scurdat’ ‘e me

La copertina dell’album

Oltre all’annuncio delle nuove canzoni, Liberato ha pubblicato sui suoi account ufficiali anche quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti la copertina scelta per il suo primo disco, che s’intitola solo Liberato, o meglio non ha nome “pecché chill’ nun sta bbuon’ c’a cap’“. Ecco la copertina:

I fan sono dunque accontentati. Anche questo 9 maggio il rapper ha mantenuto le attese, regalando loro una gradita sorpresa. E ora non resta che proiettarsi sul suo prossimo live, in programma il 22 giugno a Roma in una location ancora segreta.

