Black Eyed Peas, Translation: la tracklist del nuovo album del gruppo hip hop di will.i.am, anticipato dal singolo Mamacita.

Nuovo album per i Black Eyed Peas. Dopo la svolta latina già anticipata dal singolo Ritmo e soprattutto da Mamacita, la band hip hop capitanata da will.i.am ha svelato la tracklist e tutte le collaborazioni del nuovo album.

Un disco che si preannuncia ricco di sorprese e che potrebbe rivelarsi come uno dei più rappresentativi dell’estate 2020, visto il parterre di ospiti che sono stati chiamati a collaborare a questo disco: da J Balvin alla regina colombiana, Shakira.

Black Eyed Peas: Translation

Di seguito la tracklist del nuovo disco della band americana, la cui pubblicazione è prevista per il 19 giugno:

1 – Ritmo (Bad Boys for Life, feat. J Balvin)

2 – Feel the Beat (feat. Maluma)

3 – Mamacita (feat. Ozuna e J Rey Soul)

4 – Girl Like Me (feat. Shakira)

5 – Vida Loca (feat. Nicki Jam e Tyga)

6 – No Manana (feat. El Alfa)

7 – Tonta Love (feat. J Rey Soul)

8 – Celebrate

9 – Todo Bueno

10 – Duro Hard (feat. Becky G)

11 – Mabuti (feat. French Montana)

12 – I Woke Up

13 – Get Loose Now

14 – Action

15 – News Today



Black Eyed Peas: da Fergie a J Rey Soul

La band hip hop americana dopo un tour nel 2019 ha inserito stabilmente nella propria formazione J Rey Soul, cantante filippina che ha avuto l’ingrado compito di sostituire la voce femminile di Fergie.

Nonostante l’impresa difficile, i Black Eyed Peas sono riusciti a tornare al successo nel 2020 grazie alla svolta latina di Ritmo e soprattutto a Mamacita, e adesso si apprestano a diventare delle stelle nel mondo del reggaeton. Non a caso, hanno chiamato praticamente tutte le maggiori star del genere nel loro nuovo album, Translation, l’ottavo in carriera.

Di seguito il video ufficiale di Mamacita:

