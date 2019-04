For the Throne, l’album con le canzoni ispirate a Game of Thrones. Al suo interno c’è anche un pezzo di Matthew Bellamy dei Muse.

Sale la febbre per Game of Thrones, la celebre serie televisiva arrivata in questo 2019 all’ottava e ultima stagione. Oltre alle puntate dello spettacolare show, ad aprile è in arrivo anche un album speciale con una serie di pezzi ispirati alla saga più amata degli ultimi anni.

Tanti gli artisti coinvolti per questo straordinario tributo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su un disco che farà impazzire i fan de Il trono di spade.

For the Throne, l’album: uscita e tracklist

For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones) è in uscita il 26 aprile 2019. Al suo interno ci saranno contributi inediti di tantissimi artisti di fama internazionale, tra cui: Matthew Bellamy dei Muse, The Weeknd, SZA, Travis Scott, the National, ASAP Rocky, Lil Peep, Maren Morris, Joey Badass, Rosalia, Ty Dolla Sign, i Mumford and Sons, i Lumineers, gli X-Ambassadors, Ellie Goulding e tanti altri ancora.

Insomma, si preannuncia davvero un disco coi fiocchi. Ecco il trailer che lo anticipa:

Game of Thrones e la musica

Il rapporto tra Game of Thrones e la musica, d’altronde, è stato molto stretto fin da subito. Ad esempio è diventata iconica la sigla della serie televisiva, firmata dal compositore Rami Djawadi. Ma altrettanto celebre è il cameo di Ed Sheeran all’interno del primo episodio della settima stagione.

In passato, poi, sono stati ben due i mixtape ispirati alle vicende de Il trono di spade. S’intitolano Catch the Throne e al loro interno vantano il contributo di big della musica metal e rap, come i Mastodon, gli Anthrax, Snoop Dogg, Daddy Yankee e tanti altri ancora.

