La carriera di Aiello è arrivata a una svolta. Dopo il clamoroso successo del brano Arsenico, arrivato in rotazione su tutte le maggiori radio italiane, il cantautore calabrese ha pubblicato il suo primo album, Ex Voto, uscito per una major, la Sony.

Il disco è stato rilasciato il 27 settembre ed è stato prodotto da Alessandro Forte, nome importante in passato al lavoro con Galeffi e altri giovani talenti.

Aiello, Ex Voto: la tracklist

Il primo album di Aiello contiene nella tracklist una collaborazione di prestigio: quella con Tormento, l’ex rapper dei Sottotono, uno dei principali artisti della scena hip hop italiana.

Questa la tracklist integrale:

1 – La mia ultima storia

2 – Arsenico

3 – Il cielo di Roma

4 – Sushi (feat. Tormento)

5 – C’è un tempo

6 – La doccia del 25

7 – Quel cane

8 – Fsta

9 – Outro (Rewind)

Da Arsenico a Ex Voto

Primo lavoro alla lunga distanza per il cantautore calabrese, Ex Voto arriva a due anni dal suo primo progetto discografico, un EP che aveva riscosso un successo relativo.

Tutt’altra storia per Arsenico, il singolo disco d’oro divenuto virale con il video che ha per protagonista Emma De Longis e le sue storie.

Sul suo profilo Instagram, l’artista ha promosso così il lancio del disco: “Se qualcuno vi dirà che esiste solo il pop, che va ancora di moda l’indie, che l’R&B in Italia non si porta… parlategli di un piccolo visionario che ha provato a mescolare tre colori diversi, e adesso canta troppo indie, troppo pop, troppo R&B“.

Nei prossimi mesi Aiello sarà tra l’altro protagonista di due concerti: il 28 novembre alla Santeria Toscano di Milano e il 7 dicembre al Largo Venue di Roma.

Di seguito il video di La mia ultima storia, il nuovo singolo di Aiello:

