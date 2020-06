Psicologi, Millennium Bug: il primo album del duo portavoce della generazione Z nella musica italiana.

Gli Psicologi hanno finalmente pubblicato il loro primo vero album. Dopo un paio di EP e qualche singolo di grande successo, specialmente sulle piattaforme streaming, il duo di rapper e cantautori simbolo della generazione Z in Italia ha dato alla luce il primo vero lavoro della propria carriera.

S’intitola Millennium Bug, ed è una sorta di summa del loro percorso fin qui. Lil Kanesi e Drast hanno infatti messo dentro tutta la loro esperienza e la loro versatilità, dal rap al punk, creando un prodotto che può conquistare diverse fasce di pubblico.

I due giovanissimi artisti hanno spiegato in parte i loro obiettivi ai microfoni, come riportato da Rockol: “Vogliamo spaziare, mantenendo però un’identità precisa a livello di scrittura. Siamo entrambi cresciuti ascoltando dal rap al pop punk, poi con il tempo abbiamo sviluppato gusti diversi, che mischiamo in questo progetto: c’è il cantautorato italiano classico di De André, Guccini e Tenco ma anche i SUm 41 o i blink-182“.

Insomma, quattordici tracce che cercano di staccare la loro musica da etichette di ogni genere, anche perché gli Psicologi non vogliono essere i nuovi qualcuno. Sono gli Psicologi, punto e basta.



Accompagnati in questa loro prima grande avventura da Axel Legit, Winniedeputa, Dat Boi Dee, Dade dei Linea 77 e anche da Frenetik&Orang3, gli Psicologi presentano un miscuglio di indie, rap, trap, punk e reminescenze provenienti da vari generi, con tre featuring: con Tredici Pietro, Madame e Fuera.

Di seguito la tracklist:

1 – Intro

2 – Amici

3 – Tristi e soli

4 – Spensieratezza

5 – Funerale (feat. Tredici Pietro)

6 – Sto bene

7 – Vorrei

8 – Fantasma

9 – Radio

10 – Fck U (feat. Madame)

11 – Per me sei

12 – Tutto ok

13 – Povero (feat. Fuera)

14 – Generazione

15 – Canada

Di seguito la loro Spensieratezza:

