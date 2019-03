Pink, Hurts 2b Human: la tracklist e tutti i dettagli sul nuovo album della cantante americana.

L’attesa per i fan di Pink sta per terminare. Il 26 aprile 2019 è in programma l’uscita di Hurts 2b Human, il nuovo lavoro discografico della cantante, a due anni di distanza da Beautiful Trauma.

La cantante ha già rilasciato due singoli per anticiparlo: Walk Me Home e Hustle. Andiamo a scoprire insieme la tracklist integrale di questo ottavo disco dell’artista di Doylestown.

Pink: Hurts 2b Human

Con Alecia Beth Moore hanno collaborato in Hurts 2b Human nomi importanti della musica americana già in passato al suo fianco come Nate Ruess, che aveva duettato con Pink tra l’altro nel brano Just Give Me a Reason, Billy Mann, Max Martin e tanti altri ancora.

Per la prima volta nella sua carriera, inoltre, Pink ha potuto lavorare anche artisti del calibro di Beck, Sia, Khalid e Chris Stapleton. Insomma, le sorprese per questo album non mancano proprio, come testimoniato da Hustle, il singolo scritto in collaborazione con Dan Reynolds degli Imagine Dragons:

La tracklist di Hurts 2b Human

Ma andiamo a scoprire insieme la tracklist integrale del nuovo album di Pink:

1 – Hustle

2 – (Hey Why) Miss You Sometime

3 – Walk Me Home

4 – My Attic

5 – 90 Days feat. Wrabel

6 – Hurts 2B Human feat. Khalid

7 – Can We Pretend feat. Cash Cash

8 – Courage

9 – Happy

10 – We Could Have It All

11 – Love Me Anyway (feat. Chris Stapleton)

12 – Circle Game

13 – The Last Song of Your Life

Le sorprese dunque non sembrano mancare. Hurts 2b Human potrebbe essere l’ennesimo disco di alta qualità nella carriera di una delle artiste più apprezzate in America e nel mondo intero, insignita nel 2019 anche di una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Che invece con questo disco possa arrivare qualche altro Grammy a impreziosire la sua già importante bacheca (in cui di Grammy ne brillano già 3, con 20 nomination ottenute)? Lo scopriremo solo tra poco meno di un anno.