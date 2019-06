Marco Carta, Bagagli leggeri: il nuovo album del cantante sardo, che ha lanciato a un libro biografico.

Dopo tanto rumore per via del suo arresto, poi non convalidato dal giudice, Marco Carta è tornato a focalizzarsi solo sulla sua carriera. “Ho tanta voglia di cantare e di divertirmi“, ha dichiarato l’artista, presentando ben due prodotti da cui ripartire: il nuovo album, Bagagli leggeri, e una seconda autobiografia, Libero di amare.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul disco che segna la rinascita, metaforica e non, di uno dei cantanti più discussi dell’ultimo periodo.

Marco Carta: il nuovo album

Parlando di questo disco, Marco ha affermato che la sua genesi parte da lontano, quando era ancora in promozione il suo precedente lavoro, Tieniti forte.

Chiuso l’instore tour, si è quindi messo subito al lavoro sul materiale confluito poi in questo Bagagli leggeri. Un lavoro che non è stato semplice, ma che alla fine lo ha portato a risultati soddisfacenti: “Sono sempre stato molto insicuro sulla scrittura: ricordo ancora quando stavo ad Amici e temevo di non risultare credibile. Già allora però Maria mi chiese se avessi qualcosa da parte scritto da me… Alla fine è arrivato il momento giusto, mi sono buttato, grazie anche alle persone che hanno creduto in me“.

Il passo è d’altronde importantissimo: dalla carriera come interprete a quella come cantautore passa un mondo di differenza, anche a livello di responsabilità.

Marco Carta

Marco Carta, Bagagli leggeri: la tracklist

Inevitabile in sede di presentazione tornare anche sul fatto di cronaca che lo ha visto protagonista, anche se lo stesso Marco si è voluto sottrarre alla questione: “Io capisco tutto. Però ho lavorato mesi a questa cosa, parliamone. Lo so che è un fatto di cronaca, però sono felice di aver fatto questo lavoro“.

Dopo aver ammesso che c’è stato per un certo periodo il timore di dover far slittare le due uscite, il cantante ha chiuso la questione così: “Se è stata tutta una mossa per farmi pubblicità? Macché, sarei solo un deficiente. O un genio, forse“.

Quale che sia la sua natura, è certo che Bagagli leggeri è l’album più atteso della sua carriera. Ecco la tracklist:

1 – Il sogno di una bambola

2 – Dimmi che non hai paura

3 – Il branco

4 – Ora vai

5 – Sogno nel cassetto

6 – Uomo diverso

7 – Nuvole di rock

8 – Me l’hai detto tu

9 – L’inizio e la fine

10 – Levami il trucco

Di seguito il video del suo ultimo singolo Una foto di te e di me: