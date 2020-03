Rita Pavona, raRità!: la tracklist del nuovo album della cantante piemontese, una raccolta di brani mai pubblicati.

Come già anticipato nelle scorse settimane, Rita Pavone ha lanciato un nuovo progetto discografico in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Non si tratta di un vero e proprio disco di inediti, ma di una doppia raccolta intitolata raRità!. Al suo interno, oltre al brano presentato al Festival, trovano spazio alcuni pezzi cantati dall’artista piemontese per il mercato estero e mai pubblicati fino a oggi nel nostro paese. Andiamo a scoprire la tracklist e tutti i dettagli su questo nuovo lavoro.

Rita Pavone presenta raRità!

La cantante di Niente (Resilienza 74) ha presentato questo nuovo cofanetto con parole di grande enfasi: “Alcuni brani portano la firma degli strabilianti Doc Pomus e Shuman, autori di Viva Las Vegas di Elvis Presley, o Lloyd Webber e Tim Rice, gigantesco duo del leggendario musical Jesus Christ Superstar; altri di grandi produttori come Chet Atkins e Norman Newell“.

Insomma, di nomi altisonanti ce ne sono davvero molti in questo progetto musicalmente di altissimo livello. Oltre al disco, già disponibile sul mercato, è in arrivo dal prossimo maggio anche un doppio vinile colorato che includerà anche altri tre brani.



Rita Pavone

La tracklist di raRità!

Andiamo a scoprire tutte le canzoni presenti in raRità!: spiccano i duetti con Lucio Dalla e Paul Anka, ma anche tante altre sorprese imperdibili per i fan della grande Rita.

Disco 1

1 – Niente (Resilienza 74)

2 – Come te non c’è nessuno

3 – Pirulirulì (feat. Lucio Dalla)

4 – Appassionati

5 – Occhi miei

6 – Que me importa el mundo

7 – Arrivederci Hans

8 – Now I Lay Me Down to Sleep

9 – If You Go (Sei già lì)

10 – Fortissimo

11 – Se potessi amarti ancora

12 – Il Geghegè (Planet Funk remix)

13 – Datemi un martello (If I Had a Hammer)

14 – Kiddy Kiddy Kiss Me (feat. Paul Anka)

15 – Dame, baby poupée

16 – The Dove

17 – Try It and See

18 – He’s Got Everything

19 – Ballando sul prato (feat. Franco Simone)

Disco 2

1 – Heart

2 – Io che amo solo te

3 – You Only You (Solo tu=

4 – The Wrong Side of Love

5 – Stop Stop Stop

6 – Ovunque la notte (Somewhere in the Night)

7 – Come la priam volta

8 – Ti perdo e non vorrei

9 – Scrivi! (Lady Love)

10 – Okay! Okay! (La partita di pallone)

11 – Get a Hold of Yourself

12 – Wenn ich ein junge war

13 – Recuerdame (Remember Me)

14 – Pioggia

15 – Fammi andare

16 – Un amante per ogni respiro (feat. Giovanni Nuti e Alda Merini)

17 – La sai troppo lunga

18 – Domani è primavera (feat. Dario Gay)

Di seguito il video di Niente: