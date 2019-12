The Who, Who: la tracklist del nuovo album della band britannica guidata da Roger Daltrey e Pete Townshend.

Gli Who sono ancora qui, sono ancora in forma e vogliono mantenere il rock and roll più vivo che mai. Con il loro nuovo album, la band di Pete Townshend ha dato una dimostrazione di longevità clamorosa. A 55 anni dalle prime registrazioni e a 13 anni dall’ultimo disco di inediti, gli inglesi hanno dato alle stampe un nuovo album che ha stupito positivamente pubblico e critica.

Ecco la tracklist e tutti i dettagli su Who, il lavoro omonimo di una band che proprio non vuole smettere di stupire.

Who, Who: la tracklist

“Penso che abbiamo fatto il nostro miglior album da Quadrophenia nel 1973, Pete è ancor aun cantautore favoloso e ha ancora quell’avanguardia“, aveva dichiarato qualche settimana fa Roger Daltrey.

Parole importanti e piuttosto pesanti, che sono però state suffragate da un disco che suona bene e non per nulla vecchio, rivestito da una copertina dalla firma illustre: quella di sir Peter Blake, con cui gli Who hanno incrociato le strade la prima volta nel 1964.

Questa la tracklist dell’album:

1 – All This Music Must Fade

2 – Ball and Chain

3 – I Don’t Wanna Get Wise

4 – Detour

5 – Beads On One String

6 – Hero Ground Zero

7 – Street Song

8 – I’ll Be Back

9 – Break the News

10 – Rockin’ in Rage

11 – She Rocked My World

Di seguito l’audio di I Don’t Wanna Get Wise:

La leggendaria carriera degli Who

Con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e nove album in top ten negli Stati Uniti, gli Who sono senza ombra di dubbio una delle formazioni più importanti nella storia del rock, guidata dal geniale Pete Townshend, che ultimamente ha fatto parlare di sé per dichiarazioni non proprio eleganti.

Nel 2020 in supporto all’album hanno annunciato un tour che per ora prevede solo date nel Regno Unito, ma non si escludono possibili date fuori confini:

16 marzo a Manchester

18 marzo a Dublino

21 marzo a Newcastle

23 marzo a Glasgow

25 marzo a Leeds

30 marzo a Cardiff

1° aprile a Birmingham

6 aprile a Liverpool

8 aprile a Londra



