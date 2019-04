Amici 2019, il serale: il riassunto della terza puntata della fase finale del talent di Canale 5.

Emozionante puntata la terza del serale di Amici di Maria De Filippi in questa edizione 2019. Al centro di tutto c’è stato Jefeo, il trapper di quest’anno. Un personaggio molto discusso e meno amato di Biondo, che nel 2018 aveva invece conquistato pubblico e giurie.

Ma chi è stato il terzo eliminato di questa edizione dopo Mowgli e Ludovica? Uno dei talenti della squadra bianca guidata da Ricky Martin o di quella blu del tenore Vittorio Grigolo? Scopriamolo insieme.

Amici 2019, il serale: il riassunto della terza puntata

Puntata vibrante che si è aperto con una sorta di processo guidato da Loredana Bertè contro Jefeo, definito un trapper non di qualità. La prima manche in seguito a questo confronto acceso tra il giovane artista e la donna dai capelli blu è stato vinto dalla squadra bianca.

A rischio eliminazione è finito proprio Jefeo, scelto da Loredana Bertè. Nella seconda manche a trionfare sono stati ancora una volta i bianchi. Stavolta in ballottaggio ci è finita Valentina, incapace di superare diverse prove contro i suoi compagni di squadra. La sfida si è rivelata fin da subito impari. Ecco chi è stato il terzo eliminato.

Amici 2019: la terza eliminazione

Come da pronostico, a lasciare la scuola è stato Jefeo, messo alla berlina in questa puntata da Loredana e comunque meno in palla rispetto alla ballerina hip hop dai capelli ricci.

D’altronde, Jefeo aveva già fatto discutere la scorsa settimana per aver votato l’eliminazione della ben più talentuosa Ludovica. Una mossa che non era piaciuta né al pubblico né alle giurie, e che alla fine gli è costata cara. Anche se, in fin dei conti, il ragazzo se n’è andato con un contratto discografico sotto braccio. Se si giocherà bene le sue chance, potrà rifarsi alla grande fuori dalla scuola.

