Soleil non ha resistito. Durante la merenda, l’ex di Uomini e Donne taglia e distribuisce pezzetti di cocco, ma Luca nota subito che qualcosa non va. La naufraga ha nascosto un pezzo grande del frutto in una maglietta posta dietro alla ruota del riso. Il gruppo si innervosisce: non si tratta, certo, di un bel gesto. Marina confida ciò che ha visto a Marco che commenta: “Non è un caso che adesso lei ce lo dà in mano. Non ti fa vedere manco le porzioni fatte. A pensare male si fa peccato ma quasi sempre ci si piglia”. “Questa è la settimana più dura” riflette Luca, ricordando di essere arrivati ormai al 51esimo giorno. Stasera, durante la decima puntata in prima serata su Canale 5, è attesa la resa dei conti tra i naufraghi.

