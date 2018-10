SE SOLLECITATE negativamente, alcune persone sono maggiormente suscettibili di altre a cadere in alcune, in particolare nell’uso di sostanze, un disturbo mentale classificato nel DSM5. Questa tendenza potrebbe trovare una base anche in alcunipresenti nel genoma umano: alcuni rari residui di antichi retrovirus, inglobati nel genoma centinaia di migliaia di anni fa, potrebbero, attraverso complessi meccanismi biochimici, contribuire a spiegare perché alcune persone più di altre assumono comportamenti dipendenti. A mostrare questo risultato è un gruppo della University of Oxford, che rivela che nel Dna di soggetti più sensibili e predisposti all’abuso di sostanze questo virus è statisticamente maggiormente presente. I

• LO STUDIO

Nei millenni, il genoma umano ha raccolto e inglobato diversi retrovirus endogeni HERV, elementi virali che probabilmente sono residui o derivano da retrovirus: questi elementi, condivisi dalla maggior parte degli individui, sono incastonati nel genoma, dunque fissi, e inattivi da tempo. Tuttavia, uno di questi, il raro retrovirus HK2, è l’unico che cresce e si diffonde ancora oggi, anche se in maniera diversa a seconda delle persone. I ricercatori di Oxford hanno identificato questo “invasore”, dimostrando che è più abbondante negli individui che fanno uso di sostanze.

Per arrivare a questo risultato, gli autori hanno analizzato i campioni dei virus dell’ epatite C e dell’Hiv in pazienti che fanno uso di droghe e che hanno contratto queste infezioni per via endovenosa, iniettandosele. L’obiettivo era quello di esaminare la concentrazione del virus HK2 in questi soggetti, confrontandola con quella di un gruppo di controllo, non dipendente da sostanze. In base ai risultati, nel campione di individui tossicodipendenti la presenza del retrovirus HK2 è risultata circa 3 volte più frequente (2,5 volte nel gruppo con Hiv e 3,6 volte in quello con epatite C, per la precisone) rispetto al gruppo che non assumeva droghe.

• DAL VIRUS ALLA DOPAMINA

Gli scienziati ritengono che questi frammenti del virus HK2 possano modificare la trascrizione dei geni vicini (il passaggio delle informazioni genetiche dal Dna all’Rna, l’inizio del percorso che porta dal gene alla proteina). Partendo da questa considerazione, gli autori hanno osservato che questo antico virus è posizionato, nel genoma, vicinissimo ad un gene che regola l’attività della dopamina nel cervello. La dopamina, a sua volta, è una sostanza che trasmette le informazioni fra i neuroni, collegata ai percorsi cerebrali della ricompensa e della gratificazione: questa molecola è associata, in base ad evidenze precedenti, alla predisposizione a comportamenti dipendenti. Una volta messe insieme queste informazioni, i ricercatori hanno mostrato che, data la sua posizione, il virus potrebbe in qualche modo influenzare il gene che regola la dopamina, dunque influenzare la tendenza all’abuso di sostanze.

“La maggior parte delle persone ritiene che questi antichi virus siano innocui. In alcune occasioni è stata dimostrata la sovraespressione di HK2 nel cancro, ma è risultato difficile distinguere la causa dall’effetto”, sottolinea Gkikas Magiorkinis dell’Università di Atene, che ha guidato lo studio. “Si tratta della prima volta in cui riusciamo a distinguere la causa dall’effetto nella patogenicità dei retrovirus endogeni HERV”. Dopo l’Hiv e un altro virus, chiamato Htlv (retrovirus oncogeno), proseguono i ricercatori, si tratta del terzo caso in cui un retrovirus umano venga collegato con un effetto dannoso per la salute, che consiste nella maggiore suscettibilità verso comportamenti dipendenti. Fermo restando che molte persone portatrici di questo virus potrebbero non manifestare questa caratteristica.

Il prossimo passo sarà quello di studiare le interazioni fra HK2 ed altre infezioni virali e comprendere meglio gli effetti di questo retrovirus sulla salute umana. Inoltre, comprendere i meccanismi biochimici e meccanici alla base del collegamento scoperto oggi potrebbe aiutare a individuare bersagli farmacologici che possono aiutare a sviluppare terapie specifiche.