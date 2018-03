Il primo grande update de quando Microsoft ha acquisito SwiftKey porta un’importante novità per quanto riguarda l’inedita Toolbar.

La tastiera SwiftKey per iPhone è in grado di apprendere il tuo stile di scrittura e va a sostituire la tastiera del tuo dispositivo con una in grado di aiutarti durante la digitazione. L’app è in grado di apprendere il tuo stile di scrittura per correggerti automaticamente mentre scrivi e suggerirti la parola successiva in maniera intelligente, diventando sempre più precisa nel tempo e facendoti digitare meno tasti.

Con questa versione arriva la nuova Toolbar, che consente di accedere più facilmente e velocemente alle funzioni SwiftKey più importanti. Per utilizzarla, basta toccare “+” a sinistra della barra delle prediction. Ora è anche possibile personalizzare i messaggi scegliendo tra 1000 GIF di SwiftKey. Proprio tramite Barra degli strumenti è anche possibile trovare nuove emoji e GIF.

La tastiera SwiftKey è disponibile gratuitamente su App Store.