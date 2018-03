Offerte in primo piano >> eBay <<

Google ha pubblicato un nuovo aggiornamento per la tastiera Gboard, migliorando soprattutto il tool di creazione delle GIF.

Gboard è una tastiera che offre diverse funzioni, come le parole consigliate da poter selezionare in alto e il motore di ricerca integrato: cliccando sul logo di Google, è possibile effettuare vere e proprie ricerche, visualizzare i risultati principali e condividerli nell’app in cui stiamo chattando. E’ anche possibile cercare nuove emoji o GIF da pubblicare immediatamente con un click. Inoltre, con Gboard è possibile cercare e condividere negozi e ristoranti vicini, video e immagini, previsioni meteo, notizie e articoli, risultati sportivi e qualunque risultato di ricerca Google. Si possono poi inserire nuove emoji e digitare velocemente facendo scorrere il dito da una lettera all’altra.

Con questo update, è stata aggiunta una nuova funzione alla procedura di creazione di una GIF e ora è possibile postare e fissare i disegni proprio come avviene con il testo. Inoltre, cercare la GIF e l’emoji perfette adesso è diventato ancora più semplice: se premi l’icona di ricerca universale, verrà mostrato un campo di testo in cui è possibile cercare sia emoji che GIF. Aggiunta anche la categoria delle GIF di tendenza.

Gboard è disponibile gratuitamente su App Store.