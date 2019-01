La Talpa potrebbe tornare su Rai Due ma con un altro nome ed un’altra produzione, parola di Blogo.

Lo storico reality show (che nel corso degli anni è passato da Rai Due ad Italia Uno) è sempre stato prodotto da Triangle, la società di produzione del marito di Lorella Cuccarini (che qualche hanno fa ha perso una causa milionaria con Mediaset in merito ad un reality show annunciato ma mai andato in onda, La Tribù – Missione India), ma da questo autunno potrebbe passare in mano a Magnolia (società che produce già Pechino Express e L’Isola dei Famosi).

Ovviamente cambiando produzione cambierebbe anche nome che passerebbe da La Talpa al più scontato L’Infiltrato.

L’idea di Freccero, direttore di Rai Due, secondo quanto scritto da Blogo, sarebbe quella di proporre una sorte di La Talpa (in versione riarrangiata e riadattata al budget Rai) per il prossimo autunno al posto di Pechino Express, a cui sarebbe concesso un anno di pausa dopo sette stagioni consecutive.

Qualora fosse vero al timone dello show potrebbe ritornare Paola Perego, già volto Rai, che qualche settimana fa – ospite nella tv albanese – aveva dichiarato in merito all’ipotetico ritorno del reality La Talpa:

“Non è vero che il reality è trash e non mette in risalto i contenuti. Dipende da come tu lo conduci e da che tipo di reality è: il reality è un genere, ma ce ne sono tanti. Quello è uno spaccato di vita, tu puoi farlo virare verso una direzione o verso un’altra. La Talpa non era trash, era un reality bellissimo. Anzi, possiamo venire a rifarlo qui a Tirana perché in Italia non lo vogliono rifare. Facciamo La Talpa io e Kledi a Tirana, è lo show che mi sta più a cuore”.

The Voice Of Italy in primavera con Simona Ventura, La Talpa / L’Infiltrato in autunno con Paola Perego?