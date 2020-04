Aiello, Solo (tra i nostri pensieri): la nuova canzone dell’artista di origine calabrese dedicata agli innamorati separati dal Coronavirus.

Aiello ha scritto una nuova canzone in questo difficilissimo periodo di emergenza Coronavirus. Il cantautore di origine calabrese ha voluto dedicare un brano a chi in questi giorni di quarantena è rimasto separato dal proprio amore.

Una condizione complicata che per molti sta rendendo ancora più duro questo lungo periodo di isolamento e che è stata descritta perfettamente dall’artista famoso per il brano Arsenico.

Aiello: Solo (tra i nostri pensieri)

Sui social Aiello ha annunciato l’arrivo del suo nuovo brano con un lungo post: “Dedico questo brano agli amanti a distanza, a quelli che avrebbero voluto dormire sotto lo stesso tetto, a quelli che non hanno un compagno/a ma una tempesta sospesa, una corsa arrestata, un pit stop forzato, a quelli che tutte le notti scapperebbero tra le vie interne del quartiere per arrivare sotto casa dell’altro, bussare, strappare anche solo un respiro dalla bocca e tornarsene a casa… solo così la notte passerebbe senza collassi del cuore“.

Il nuovo brano del cantautore calabrese ha preso forma nella sua abitazione romana, dove è stato girato anche il video che accompagna questo singolo.

Ecco il video di questa instant-song:

Aiello racconta la sua quarantena

Intervistato da Vanity Fair, negli scorsi giorni l’artista di Il cielo di Roma ha voluto parlare del suo periodo di quarantena. La cosa che più lo ha fatto soffrire in questi giorni è il senso di impotenza: “Il dispiacere per chi sta male, l’essere distante dai miei cari, il non poter fare nulla. E nemmeno progettare quel che sarà“.

D’altronde, per lui la fase 2 non è così vicina come sembra, e ha paura a pensare cosa ci porteremo da questa incredibile crisi: “Mi fa paura immaginare che andremo in giro sempre coperti dalle mascherine. Come ci potremo innamorare se non si riesce nemmeno a vedere un sorriso?“.



