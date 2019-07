Mourinho

, costretto suo malgrado a recitare i panni dello spettatore, aspettando – anche con una certa ansia –

Mourinho: “Tempo libero? Ho il fuoco dentro”

– E’ un’estate particolare per Joséuna nuova squadra con cui poter ripartire. Dopo l’esonero dal Manchester United, il 18 dicembre dello scorso anno, il tecnico portoghese ha detto no a diverse offerte, tra gli altri al Benfica e a un club cinese che lo avrebbe riempito di dollari e attende l’offerta ‘giusta’. Ma vive con una certa insofferenza questa situazione, come confessa lui stesso.

“Questa è fondamentalmente la prima volta in più di venti anni che ho tempo di pensare e ripensare, la prima volta che mi trovo a Setubal alla fine di luglio o a inizio agosto – ha ammesso lo Special One in un’intervista a Sky Sport News – Tempo libero? Non sono abbastanza felice per divertirmi, ho il fuoco dentro. I miei amici mi dicono di godermi il mio tempo e le vacanze, luglio, agosto, cosa che ho sempre fatto raramente, ma non riesco a godermelo. Mi manca il mio calcio, l’impegno verso me stesso, verso le persone che mi amano e i tanti tifosi che ho per il mondo e verso tutte quelle persone che ho ispirato”.

“Per ora non mi interessa una Nazionale”

Il tecnico lusitano ha spiegato più volte che la sua intenzione è ritornare in panchina solo in uno dei cinque campionati europei di punta, ovvero Premier League, Liga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga, escludendo per adesso un impegno con una nazionale: “Non aspetto due anni per un campionato europeo o altri due per un Mondiale. Non mi piace vivere per una partita al mese o un lavoro d’ufficio, no, non ancora”, le sue parole chiare in tal senso.

Valencia: lo Special One per il post Marcelino?

Proprio Mourinho potrebbe sedere sulla panchina del Valencia la prossima stagione. Come riportato da ‘Mundo Deportivo’, la crisi esplosa nel club spagnolo potrebbe portare alle dimissioni del direttore generale Mateu Alemany dopo gli screzi con il patron Peter Lim. Ma il Dg potrebbe non essere il solo a farne le spese. A rischiare è anche il tecnico Marcelino Garcia, che starebbe pensando di lasciare la panchina, visti gli ottimi rapporti con Alemany. Così il nome dello “Special One” è stato accostato agli spagnoli, anche per il legame di amicizia e di lavoro che vi è tra il procuratore di Mou, Jorge Mendes, e Peter Lim.