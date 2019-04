Coachella Music Festival: che cos’è, il significato, la storia e gli artisti di uno degli eventi musicali dell’anno.

In primavera da diversi lustri a questa parte si sente parlare in tutto il mondo di un unico grande evento: il Coachella. Ma che cos’è realmente questo Festival di Musica e Arte che si tiene ogni anno in America?

Andiamo a scoprirlo insieme, rileggendo la storia della manifestazione e tante curiosità su questa straordinaria kermesse.

Che cos’è il Coachella Music Festival

Il Coachella Music and Arts Festival è un evento che si svolge ogni anno tra la fine di aprile in uno o due weekend negli Empire Polo Fields di Indio, in California.

Al centro di questo straordinario Festival c’è la musica, ovviamente, specie di artisti alternative e di elettronica. Ma oltre alla musica, ampio spazio è dedicato alla scultura e ad altri tipi d’arte.

La prima edizione dell’evento si è avuta nel 1999, ma è solo dal 2001 che il Coachella è iniziato a diventare quel festival mondiale che è oggi. Un evento che di fatto apre la grande stagione dei festival estivi in tutto il pianeta.

Gli artisti del Coachella

Ripercorriamo gli headliner dei Festival anno per anno:

1999 – Beck / Tool / Rage Against the Machine

2001 – Jane’s Addiction

2002 – Bjork / Oasis

2003 – Beastie Boys / Red Hot Chili Peppers

2004 – Radiohead / The Cure

2005 – Coldplay / Nine Inch Nails

2006 – Depeche Mode / Tool

2007 – Bjork / Red Hot Chili Peppers / Rage Against the Machine

2008 – Prince / Roger Waters / Jack Johnson

2009 – Paul McCartney / The Killers / The Cure

2010 – Jay-Z / Muse / Gorillaz

2011 – Kings of Leon / Arcade Fire / Kanye West / The Strokes

2012 – The Black Keys / Radiohead / Dr. Dre & Snoop Dogg

2013 – The Stone Roses / Blur / Phoenix / Red Hot Chili Peppers

2014 – OutKast / Muse / Arcade Fire

2015 – AC/DC / Jack White / Drake

2016 – LCD Soundsystem / Guns N’ Roses / Calvin Harris

2017 – Radiohead / Lady Gaga / Kendrick Lamar

2018 – The Weeknd / Beyoncé / Eminem

2019 – Childish Gambino / Tame Impala / Ariana Grande

3 curiosità sul Festival

-Il nome Coachella deriva dal serpente simbolo di Città del Messico.

-Generalmente in ogni edizione il Coachella si caratterizza per qualche reunion: si partì nel 2001 dai Jane’s Addiction, ma è toccato poi ai Siouxsie and the Banshees, agli Stooges, ai Bauhaus, ai Rage Against the Machine, ai Verve, ai Guns N’ Roses e alle Destiny’s Child.

-Si tratta di uno degli eventi che richiama il maggior numero di star da tutte il mondo, una vera fonte d’oro per i paparazzi.

