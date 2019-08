Foto Abbey Road dei Beatles: la storia e le curiosità sullo scatto più famoso della storia della musica, diventato la copertina di uno degli album più amati dei Fab Four.

Un libro non si giudica dalla copertina. Tantomeno un album. Ma ci sono cover che fanno la storia quanto e a volte anche più degli album stessi. Una di queste è senza dubbio quella di Abbey Road.

L’8 agosto 1969 veniva scattata da Iain Macmillan la foto più famosa della storia: quella dei Beatles sulle famose strisce. Andiamo a scoprire la storia e le curiosità su questo scatto divenuto iconico.

La foto di Abbey Road dei Beatles

La genesi di Abbey Road è delle più dolorose per i Beatles, reduci da una grave crisi interna pur essendo all’apice del successo. Quasi ultimate le registrazioni, decisero comunque di realizzare un servizio fotografico per la copertina.

Così, mentre attraversavano il passaggio pedonale davanti agli studi di Abbey Road, il fotografo Iain Macmillan scattò ai quattro sei fotografie, con l’aiuto della polizia, chiamata a fermare il traffico. Venne scelta per la copertina la quinta di queste, che vedeva i Fab Four allineati perfettamente.

Di seguito la foto della famosa cover:

Beatles sulle strisce: curiosità e leggende

Unica copertina dei Fab Four in cui non compare né il nome della band né quello dell’album, Abbey Road ha dato vita alla più celebre leggenda riguardante i quattro di Liverpool: quella della morte di Paul McCartney.

A sostegno di questa ipotesi vi era il fatto che il bassista fosse l’unico scalzo e fuori passo rispetto agli altri (nel Regno Unito i defunti sono sepolti scalzi). In testa al gruppo John Lennon in questo senso rappresenterebbe un sacerdote o un angelo, Ringo, vestito di nero, un impresario delle onoranze funebri, e George Harrison, tutto in jeans, un becchino.

Non bastassero questi indizi, anche la targa del maggiolino parcheggiato sulla sinistra, LMW 281F, avrebbe un significato nascosto: Linda McCartney Weeps, ovvero Linda McCartney piange, mentre 28 sarebbe l’età che Paul avrebbe avuto al momento della pubblicazione del disco.

Al di là di quella che fu solo una grande suggestione collettiva, la foto di Abbey Road è diventata una vera icona nella storia del pop, tanto da essere parodiata da moltissimi altri artisti, tra cui i Beatallica e Kanye West.