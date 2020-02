Diodato e Levante: la loro storia d’amore raccontata attraverso tre canzoni che i due artisti si sono dedicati.

Dopo di Diodato la vittoria al Festival di Sanremo 2020, la storia d’amore tra il cantautore pugliese e Levante è tornata nuovamente sotto i riflettori. Questo anche perché a tutti è parso che la canzone premiata come la migliore della kermesse, Fai rumore, fosse dedicata proprio da Antonio alla sua ex Claudia.

Una tesi solo in parte confermata dall’artista, che peraltro già in passato aveva riversato in musica i suoi sentimenti per la Lagona (e viceversa). Ecco tre brani che i due artisti si sono dedicati, direttamente o indirettamente.

Diodato e Levante: la storia d’amore in tre canzoni



Levante

Diodato – Cretino che sei

La prima canzone dei due cantuatori dedicata alla loro storia è stata Cretino che sei, pubblicata nel novembre del 2017 da Antonio per Claudia. In particolare, il testo di questo brano sembrerebbe raccontare la nascita della loro intensa relazione.

Questi alcuni tra i versi più emozionanti: “Ma poi è arrivato il suo sguardo, e per tornare a illuderti ti è bastato il suo sguardo, cretino che sei. Adesso il cuore ti si spaccherà, ci sei cascato di nuovo”. Ecco il video ufficiale:

Levante – Antonio

Più recente (e più esplicita) la dedica di Levante al suo ex compagno. Nel 2019 all’interno di Magmamemoria troviamo infatti un brano intitolato Antonio. All’epoca dell’uscita del disco, la cantante aveva dichiarato: “Abbiamo avuto una bellissima storia d’amore che si meritava una bellissima canzone d’amore. Non si rinenga la felicità vissuta“.

Queste alcune delle parole di questo dolce brano: “Antonio, lo sai benissimo, mi piaci tu. Non ti chiedo giurami per sempre, l’amore non esiste nel futuro prossimo. Sorge al mattino e muore in questo ciclo cosmico, niente di più“. Ecco l’audio ufficiale di Antonio:

Diodato – Fai rumore

Ultima, ma non ultima, la splendida Fai rumore, canzone vincitrice del Festival. Un brano che Antonio ha dichiarato essere dedicato anche a Levante, ma non solo. Si tratta infatti di un pezzo scritto con Edwyn Roberts, che l’avrebbe immaginata proprio per la sua ex ragazza.

Le parole, comunque, sono emozionanti e fanno sognare tutti i fan della coppia Diodato-Levante, la più chiacchierata della musica negli ultimi giorni: “Ho capito che per quanto io fugga torno sempre a te che fai rumore qui. E non lo so se mi fa bene, se il tuo amore mi conviere, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te“.

Di seguito il video di Fai rumore: