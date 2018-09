Sta spopolando nell’ambiente della musica rap e hip-hop: ma che cos’è la musica 8D? Scopriamolo insieme.

È la nuova frontiera della musica e dell’ascolto e si chiama musica in 8D, o anche 8D audio. Ma cos’è? Beh, se siete affamati di rap italiano o straniero probabilmente ne avrete già sentito parlare negli ultimi mesi. Vediamo insieme che cos’è questa nuova frontiera della musica!

8D audio: il significato della musica in 8D

La tecnologia del suono fa passi da gigante, e ogni anno progredisce per garantire agli ascoltatori una qualità di ascolto sempre maggiore. La nuova frontiera del suono è arrivato a produrre quella che ora si chiama musica in 8D, e si tratta di un’esperienza sonora che dà l’impressione all’ascoltatore di essere circondato da più casse tutte nella stessa stanza.

Insomma, una sorta di effetto cerchio, come se la musica passasse da un orecchio all’altro facendo il giro della nostra testa, passandoci prima dietro e poi davanti. La sensazione è proprio quella di un suono che ci gira attorno in continuazione. Pazzesco, non è vero?

Chi sarà il primo artista a usare la musica in 8D?

Per il momento è possibile fare questa esperienza soltanto cercando audio di canzoni in 8D su Youtube, ma si tratta di caricamenti mixati da utenti. Con questo vogliamo dire che, anche se il fenomeno sta prendendo piede, e lo sta facendo soprattutto nell’ambiente del rap, ancora nessun artista ha utilizzato la tecnica in un suo disco.

E chissà se il primo a farlo sarà proprio un esponente di questo genere o se il fenomeno si espanderà a macchia d’olio e qualcuno prenderà la palla al balzo… per il momento non possiamo fare altro che addentrarci in questo nuovo modo di ascoltare la musica. Ecco un video di una canzone degli Imagine Dragons in 8D. Buon ascolto, e mi raccomando: cuffie obbligatorie!

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/dj-musica-cuffie-concerto-mostra-690986/