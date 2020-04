Caschetto nero, attitude e look giusto: nessuno lo sapeva, ma al Big Brother Brasil sta partecipando tale Manu Gavassi, che è a tutti gli effetti la sosia di Dua Lipa, come hanno sottolineato in queste ultime settimane vari media statunitensi e brasiliani.

Il fatto curioso è quando Manu Gavassi ha chiesto aiuto al Big Brother Brasil per insegnare la coreografia di Don’t Start Now ai suoi coinquilini realizzando una performance a tutti gli effetti.

Esibizione che è poi stata notata addirittura da Dua Lipa che ha commentato ‘Brazil!’ con un cuore rosso.

Manu Gavassi vincitrice del Big Brother Brasil 2020 scontato.

Giusto?

Dua Lipa “sbarca” al Big Brother Brasil