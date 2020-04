La nuova soap ‘L’arrivo dell’anno del mai’ si arricchisce di nuovi personaggi e dopo il dj veronese e la vulcanologa di Pomezia, oggi al centro dei riflettori c’è la sorella di Giuliona, Veronica (in arte Veroniqueen). Ormai la reunion di Giulia De Lellis e Andrea Damante è cosa fatta e i due sono stati beccati dai fotografi di Chi e la De Lellis ha commentato la paparazzata. Il settimanale di Alfonso Signorini ha anche svelato che Andrea Iannone pochi giorni prima della quarantena si è precipitato a casa della scrittrice de ‘Le Corna Stanno Bene su Tutto‘, per provare a riconquistarla, ma il tentativo non è servito. Il pilota ieri ha avuto un’altra brutta notizia: la sentenza che ha confermato la sua squalifica per 18 mesi. Per questo motivo Iannone si è sfogato su Instagram.

“Sono passati mesi da quando questa triste storia è iniziata e vi confesso che ogni giorno mi è parso un anno.

Essere giudicato innocente non mi lascia certo felice poiché, per la prima volta nella storia, un atleta viene giudicato innocente e allo stesso tempo viene condannato a 18 mesi per aver assunto cibo contaminato fuori dal proprio controllo. E non mi fermerò davanti a questa sentenza perché non dovrà succedere mai più per nessun altro”.

Ma il bello arriva adesso, perché tra i primi commenti c’è stato quello della sorella di Giulia De Lellis, la famosa Veroniqueen, che ha scritto: “Il tempo è galantuomo”.

Poche parole, che però hanno scatenato il caos sul web tra le fan dell’influencer. Insulti, frecciatine e dure critiche contro Veronica. Ma a nessuna di queste bimbe è venuto in mente che questa donna possa essere rimasta in buoni rapporti con Iannone e che sia dispiaciuta per la sentenza?