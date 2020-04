Daniela d’Urso, sorella di Barbara d’Urso, è tornata sui social per difendere la conduttrice dagli attacchi ricevuti ieri da Yari Carrisi, figlio di Albano.

Daniela ha condiviso su Instagram un tenero post per ringraziare i fan della sorella:

“Ringrazio tutti coloro che, sia pubblicamente che privatamente, mi/ci hanno regalato solidarietà e affetto. Grazie a tutti, davvero. Col cuore. P.s. voglio ringraziare anche gli #zombiedellanima che hanno approfittato di una frase palesemente infame, per manifestare la loro infamità. Purtroppo per loro, in questo profilo sono graditi solo commenti intelligenti, scritti da persone perbene, per cui mi è toccato cacciare un po’ di brutte persone, accompagnandole con un mio personalissimo #Isendyoulove e, naturalmente, da un gigantesco, liberatorio SALUTAMASSORETA!”.

E successivamente si è sfogata via Instagram Stories:

“Volevo ringraziare tutti, uno per uno per la solidarietà e l’affetto che mi avete, che ci avete dimostrato ieri in una giornata dove quel post era davvero una brutta roba. E’ stata una giornata abbastanza complicata ieri perché nessuno si aspettava una roba così forte, io sono abituata agli haters, mia sorella giustamente se ne frega e io anche finché posso lo faccio, mi diverto ogni tanto a rispondere per le rime così come meritano, sapete che vi informo più che posso per quanto riguarda i troll, i fake.

Non mi chiedete più perché ha scritto quelle cose perché non lo so e anche se avesse una ragione non me ne importa niente perché una cosa così non si scrive, non c’è giustificazione, non c’è programma che tenga, fatto da un personaggio pubblico ad un altro personaggio pubblico!”.