La Sla colpisce ancora: muore a 43 anni l'olandese Ricksen, ex bandiera dei Rangers

GLASGOW (SCOZIA) – La Sla fa un’altra vittima nel mondo del calcio. E’ morto ad Airdrie, in Scozia, a 43 anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore di Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, stroncato dalla sclerosi laterale amiotrofica contro cui combatteva da diversi anni. Lascia la moglie Veronika e la figlia Isabella. A dare il triste annuncio in un comunicato è stato il club scozzese con il quale Ricksen ha giocato per sei stagioni (dal 2000 al 2006), aggiudicandosi tre volte il titolo di campione di Scozia, per 2 volte la Coppa nazionale e per 3 volte la Supercoppa scozzese, per poi trasferirsi allo Zenit e vincere la Coppa Uefa nel 2009 proprio contro la sua ex squadra (ma rimanendo in panchina). Con i russi anche una Supercoppa Europea battendo il Manchester United prima di tornare in patria, al Fortuna Sittard, e ritirarsi definitivamente nel 2013. Proprio nell’ottobre di quell’anno Ricksen rivelò l’esistenza della malattia sensibilizzando l’opinione pubblica e finanziando la fondazione che portava il suo nome per aiutare economicamente altre persone affette da Sla.

A fine giugno l’ultimo aggiornamento: “Molto difficile andare avanti”

Un’immagine del 2014 di Ricksen

Gerrard, tecnico Rangers: “Vogliamo vincere per Fernando”

Siamo tutti distrutti dalla morte di Fernando. Ha combattuto coraggiosamente contro una terribile malattia e i nostri pensieri sono con la sua famiglia”, le parole di cordoglio di Stewart Robertson, ad dei Rangers. “Fernando – ha aggiunto – non sarà mai dimenticato dai suoi compagni di squadra e dai tifosi dei Rangers. Il suo posto nella nostra storia è assicurato”. Esprime il suo cordoglio anche Steven Gerrard, allenatore della squadra di Glasgow. “E’ stata una notizia molto triste per tutti, specialmente per la sua famiglia. Da parte del club vorrei rendere omaggio a Fernando, un fantastico calciatore che ci ha sempre messo il cuore – ha dichiarato l’ex centrocampista del Liverpool durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con il Feyenoord – Ho avuto la fortuna di incontrarlo un paio di volte e si vedeva come stava lottando. Sarà ricordato non solo come calciatore ma come uomo. Sono sicuro che ci sarà molta emozione allo stadio, Fernando se lo merita. Abbiamo bisogno dell’apporto dei tifosi, sono sicuro che sono molto tristi in questo momento e vogliamo fare tutto il possibile per ottenere una vittoria e dedicarla a Fernando”.

Infantino: “Il suo impegno lascia eredità indelebile”

“Oggi abbiamo perso molto piu’ di un grande calciatore: Fernando era l’incarnazione di cio’ che significa reagire con gentilezza e solidarieta’ di fronte alle avversita’”. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ricorda cosi’ Fernando Ricksen ex giocatore dei Rangers di Glasgow deceduto oggi all’eta’ di 43 anni dopo una lunga battaglia contro la Sla. “Il suo impegno nella lotta contro la Sla lascia un’eredita’ indelebile a questo mondo. I miei pensieri vanno a sua moglie, sua figlia, la sua famiglia e i suoi amici” ha concluso Infantino. Ricksen guidava un’associ





Fonte