Il 5 ottobre 1975 veniva trasmesso Ufo Robot Goldrake, un vero e proprio successo anche grazie alla sua incredibile sigla, che ha segnato la storia di una intera generazione.

Se avete vissuto negli anni Settanta e Ottanta, sicuramente non potete non ricordarvi Ufo Robot Goldrake, una serie di anime conosciuti in Italia anche con il nome di Atlas UFO Robot e basati sull’omonimo manga scritto e ideato da Gō Nagai. La prima TV del cartone andò in onda il 5 ottobre del 1975, e che cosa lo diciamo a fare, fu un incredibile successo.

In Italia, poi, le versioni italiane della sigla ebbero un successo clamoroso, soprattutto la più famosa, Ufo Robot Goldrake. E voi la conoscete la sigla italiana di Goldrake?

La sigla di Ufo Robot Goldrake

Ancora oggi molti di noi si ritrovano a cantarla. Non è forse vero? «Si trasforma in un raggio missile, con circuiti di mille valvole», e via dicendo, tutti insieme, sia che siamo cresciuti in quegli anni, sia se apparteniamo a una generazione successiva. E questo succede per un solo motivo: la sigla è e sarà sempre un successo intramontabile.

Non tutti sanno che la canzone è estratta dall’album Atlas Ufo Robot, un disco monografico scritto ed eseguito dal gruppo Actarus, e che fu interamente dedicato all’anime giapponese. Ma chi si nascondeva dietro al gruppo?

Un insieme di musicisti, a cominciare da Vince Tempera, direttore artistico e musicista alle tastiere, Massimo Luca (chitarre), Ares Tavolazzi, ex componente degli Area, al basso, e ancora Julius Farmer, Ellade Bandini e Renè Mantegna.

Alle voci invece c’erano Fabio Concato, Michel Tadini, Dominique Regazzoni e Gianpiero Scussel, tutti diretti da Paola Orlandi e dal suo coro.

Insomma, una canzone quella di Ufo Robot Goldrake che è ancora in grado oggi di evocare grandi ricordi, soprattutto nel giorno del suo anniversario. Andiamo a riascoltarla insieme, ancora una volta:

