Amici 2019, il serale: il riassunto della sesta puntata della fase finale del talent di Canale 5.

Il sesto serale di Amici 2019 è stato sorprendente. Protagonisti della puntata due grandi voci della storia melodica italiana: Al Bano e Massimo Ranieri. Al di là della presenza di questi straordinari interpreti, l’interesse degli spettatori era focalizzato sul sesto eliminato di questa edizione.

Ormai sono infatti solo sette i protagonisti rimasti in corsa per la vittoria: chi di loro avrà abbandonato lo show? Scopriamolo insieme. Ecco il riassunto della sesta puntata del talent.

Amici 2019: il riassunto della sesta puntata

La puntata si apre ancora con lo strascico polemico della scorsa settimana. Loredana Bertè ha chiesto il televoto per decretare chi sia eliminato tra Valentina e Mameli. Il pubblico vota Valentina. I professori intervengono e decretano l’ufficiale uscita della ballerina dalla ‘scuola’.

Inizia quindi la prima manche. Giordana e Tish cantanto una cover personalizzata. A vincere è la Angi. Alla fine dell’intera manche a vincere sono però i Blu: al ballottaggio va Umberto.

Nella seconda manche ancora una volta dopo una serie di sfide importanti, come quella tra Mameli e Alberto e quella tra Giordana e lo stesso Alberto, a vincere sono comunque i Blu. Giordana viene scelta da Ricky Martin: deve avere il 99% delle preferenze del pubblico per salvarsi, ma non ce la fa.

Amici 2019: la sesta eliminazione

Nella terza manche, Giordana si sfida con Mameli, che non riesce a superare la cantante italo-francese. Al ballottaggio vanno Mameli e Umberto. La sfida sta per iniziare ma interviene il direttore artistico Giuliano Peparini per fermare tutto, affermando che in questa serata Umberto non è in forma: la sfida è rinviata alla prossima settimana.

Un ulteriore colpo di scena è arrivato alla fine della puntata: Maria De Filippi ha annunciato che questa era l’ultima puntata di Ricky Martin e Vittorio Grigolo! Dalla prossima serata, i ragazzi dovranno ‘arrangiarsi’ senza i propri direttori artistici. Una scelta senza precedenti, che non sappiamo quali conseguenze potrebbe avere.

