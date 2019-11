Balata: “Var è importante per trasparenza e serenità”

Anche la Serie B avrà il Var. L’ha stabilito l’assemblea dei club della serie cadetta, approvando la delibera che ufficializza l’adozione della tecnologia. Si parte subito: nel girone di ritorno il Var verrà utilizzato solo offline in via sperimentale per formare gli arbitri. Poi, a partire dai play-off e play-out la tecnologia sarà impiegata in maniera effettiva, per proseguire nella prossima stagione.

In realtà per la Serie B si tratta di un ritorno all’uso del Var: già nei play-off e play-out della scorsa stagione, grazie a una delibera del Consiglio Federale, c’era stato l’ausilio della tecnologia. Adesso però si va a pieno regime: “L’approvazione è arrivata con un consenso altissimo di 19 club su 20”, ha annunciato il presidente della Lega B, Mauro Balata. “Ora è solo questione di tempi burocratici, l’obiettivo è partire con l’utilizzazione del Var per la fine della stagione regolare, nei play-off e play-out”, ha spiegato il dirigente. “Lo dico con un senso di soddisfazione, non è stato un discorso facile. E’ stato affrontato con tutto lo staff della Lega e le società. Il Var è importante per una questione di trasparenza e di serenità. Ogni decisione – ha proseguito Balata – rivista con il sistema tecnologico, nell’ambito del protocollo, rende il clima più sereno. Con questa svolta confermiamo la nostra capacità di innovare. E’ importante per la crescita di valore del prodotto Serie B, perché avere una tecnologia così importante significa valorizzarlo”.

I prossimi passi

Prima di Natale è previsto un incontro fra club e arbitri in cui si parlerà anche di Var. Infine, il fornitore della tecnologia ha già certificato che non ci sono problemi per portarla negli impianti della Serie B. Si attende, quindi, la verifica di un soggetto terzo che sarà inviata all’International Board (Ifab), l’organismo deputato a dare il via libera definitivo. Balata ha anche parlato della notizia delle dimissioni di Gaetano Miccichè dal ruolo di presidente della Lega di Serie A: “Ho appreso la notizia durante l’assemblea. Conosco personalmente il presidente Miccichè di cui ho grande stima umana e professionale. I fatti non li conosco”, ha concluso il numero 1 della Lega B.